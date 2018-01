Spectacle MAGIQUE en Chine: des cascades gelées scintillent pour le plaisir des touristes (vidéo)

De magnifiques chutes d'eau gelées se sont récemment formées dans le parc national du Mont Tianmen, dans le nord-est de la Chine. En raison de températures polaires, plus de 20 cascades de tailles différentes ont gelé. La plus haute d'entre elles culmine à plus de 100 mètres de haut.

Vu que ces chutes d'eau gelées forment des blocs solides, plusieurs personnes en ont profité pour les escalader afin d'admirer ce paysage de glace d'un point de vue plus élevé.

Les touristes présents étaient émerveillés par la beauté et la magie de ce spectacle offert par la nature.