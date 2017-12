Tempête aux Philipppines - Le sud des Philippines frappé par une tempête tropicale: quelque 200 morts

(Belga) Deux-cents personnes au moins ont perdu la vie, selon un nouveau bilan de la police, lors du passage de la tempête tropicale Tembin qui balaie depuis vendredi le sud des Philippines, touchant notamment l'île de Mindanao.

La tempête dévastatrice, qui a provoqué depuis vendredi un grand nombre d'inondations soudaines et de glissements de terrain, a atteint samedi la province occidentale de Palawan, avec des vents pouvant atteindre 145 km/h. La région la plus touchée par la tempête est la province de Lanao del Norte, où 127 personnes ont succombé et 69 autres sont encore portées disparues, selon les derniers chiffres transmis par les autorités. (Belga)