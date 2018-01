Tensions avec la Corée du Nord - Trump dit avoir un bouton nucléaire "plus gros" que celui de Kim Jong-Un

(Belga) Le président américain Donald Trump a moqué mardi son homologue nord-coréen, affirmant avoir un bouton nucléaire "plus gros et plus puissant" que celui que Kim Jong-Un se targue d'avoir dans son bureau.

"Le leader nord-coréen Kim Jong-Un vient d'affirmer que le 'bouton nucléaire est sur son bureau en permanence' (...) informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne!", a tweeté le président américain. Kim Jong-Un s'est servi de son adresse à la nation du Nouvel An pour répéter que son pays était un Etat nucléaire à part entière, avertissant qu'il avait en permanence à sa portée le "bouton" atomique. Le dirigeant nord-coréen a parallèlement fait une ouverture en direction du Sud en expliquant que Pyongyang pourrait participer aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du sud.