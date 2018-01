Un adolescent américain tue une partie de sa famille le soir du Nouvel An

(Belga) Un adolescent américain a tué ses parents, sa sœur et une amie de la famille à coups de fusil semi-automatique peu avant les douze coups de minuit dimanche dans l'État du New Jersey (nord-est), selon les autorités locales.

Le jeune homme dont l'identité n'a pas été officiellement révélée par les autorités, s'est rendu à la police sans offrir de résistance. Les autorités n'avaient pas dans l'immédiat d'explication pour le geste du tireur. La police avait été alertée à 23H43 (05H43 heure belge) de coups de feu tirés dans une résidence dans la ville de Long Branch, qui se trouve à quelque 90 kilomètres au sud de New York, dans l'État du New Jersey. Les policiers ont trouvé quatre corps sur place, a indiqué le procureur du comté de Monmouth, Christopher Gramiccioni, dans un communiqué. Les victimes sont Steven Kologi, 44 ans, le père du tireur, sa mère Linda Kologi, 42 ans, ainsi que sa sœur de 18 ans Brittany Kologi et une amie de la famille Mary Schultz, âgée de 70 ans. Le frère du jeune homme et son grand-père ont échappé à la tuerie. Heureusement, "ils avaient quitté la maison et s'en sont bien sortis", a expliqué le procureur lors d'une conférence de presse, a rapporté la chaîne ABC. Le jeune homme --considéré comme adulte par la justice-- devrait être inculpé pour meurtres ainsi que possession d'une arme à feu utilisée à des fins illégales. (Belga)