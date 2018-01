Un policier tué lors des violences en Iran

(Belga) Un policier iranien a été tué lundi lors d'actes de violences liées aux manifestations antigouvernementales qui agitent l'Iran depuis cinq jours, un mouvement de protestation sans équivalent dans ce pays depuis 2009.

Au total 13 personnes, dont dix manifestants, ont été tuées dans les violences qui ont émaillé ces protestations, parties jeudi de Machhad (nord-est), la deuxième ville du pays, pour se propager rapidement à travers le territoire. Le président Hassan Rohani, qui avait appelé au calme dimanche, a averti lundi que "le peuple iranien répondra aux fauteurs de troubles", qui ne sont qu'une "petite minorité", selon lui. Revenant à la charge contre le régime iranien, ennemi juré des Etats-Unis, le président américain Donald Trump a lui affirmé que "le temps du changement" était venu en Iran. Au cinquième jour du mouvement de protestation contre le gouvernement et les difficultés économiques, un policier iranien a été tué et trois autres ont été blessés par des tirs d'arme de chasse à Najafabad (centre), selon un site internet de la télévision d'État. Deux manifestants avaient été tués samedi et huit autres dimanche soir dans plusieurs villes d'Iran, selon les médias. Un père et son fils de quatorze ans, ont par ailleurs péri à Doroud (ouest) quand leur véhicule a été percuté par un camion de pompiers volé par des manifestants, d'après le préfet. Lundi soir, des petits groupes de manifestants, dont certains scandaient des slogans antirégime, se sont rassemblés dans un quartier du centre de Téhéran sous forte présence policière, selon des vidéos publiées sur les sites de médias locaux et les réseaux sociaux. Le calme était revenu en fin de soirée et plusieurs "meneurs" ont été arrêtés, selon des médias iraniens.