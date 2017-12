Washington "condamne fermement" les arrestations de manifestants en Iran

(Belga) Les Etats-Unis, qui ont fait de Téhéran l'une de leurs principales bêtes noires sur le plan diplomatique, ont "fermement" condamné vendredi la vague d'arrestations en Iran lors de manifestations dans la deuxième ville de cet "Etat voyou".

Cinquante-deux personnes ont été arrêtées jeudi lors de protestations à Machhad contre le chômage et l'inflation. Des manifestants, accusés par le gouvernement iranien d'être liés à l'opposition, ont de nouveau battu le pavé vendredi avec des slogans hostiles au président Hassan Rohani. "Les dirigeants iraniens ont transformé un pays prospère doté d'une histoire et d'une culture riches en un Etat voyou à la dérive, qui exporte principalement la violence, le bain de sang et le chaos", a tancé dans un communiqué la porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert. Washington, a-t-elle poursuivi, "condamne fermement l'arrestation de manifestants pacifiques". "Nous exhortons tous les pays à soutenir publiquement le peuple iranien et ses demandes pour des droits élémentaires et la fin de la corruption", a ajouté Mme Nauert. (Belga)