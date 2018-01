Le pire évité de justesse cette nuit à Chaumont-Gistoux: un arbre tombe sur l'AVANT d'une voiture (photo)

C'est une information envoyée à notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. Sur le coup de minuit 30 de cette nuit de la Saint Sylvestre, les pompiers de Wavre ont été appelés pour une intervention à Chaumont-Gistoux, chaussée de Huy. À cause des fortes rafales de vent, un arbre est tombé sur la chaussée et a percuté l'avant d'un véhicule, provoquant une grosse frayeur pour ses passagers. Par miracle, la conductrice et son enfant, une petite fille, sont indemnes. "C'est une histoire avec un "happy ending" pour commencer cette année. On peut dire qu'elles l'ont échappé belle", nous explique-t-on ce matin à la caserne des pompiers de Wavre.

Majid circulait, lui, dans l'autre sens et a assisté à la scène terrifiante: "L'arbre est tombé et la conductrice n'aurait pas pu l'éviter. Elle a freiné. (..) Lorsqu'elle est sortie de son véhicule, la dame tremblait un peu".

L'arbre qui obstruait les deux côtés de la chaussée a dû être tronçonné.