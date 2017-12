Course-poursuite à Bruxelles: un véhicule emprunte un tunnel à contresens et percute plusieurs conducteurs

Une course-poursuite s'est déroulée dans la nuit de vendredi à ce samedi vers 3h à Bruxelles. Ameline nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Ça s'est passé dans le sens contraire au tunnel Trône. Le fuyard a percuté une voiture à une vitesse incroyable!", indique-t-elle, avant d'envoyer une photo:



Contactée par nos soins, le porte-parole de la police de Bruxelles Capitale Ixelles confirme. "Une patrouille a remarqué un véhicule qui roulait à une vitesse inadaptée et sans phare dans les alentours de la place Poelaert. Le véhicule a été pris en chasse par les policiers. Le véhicule suspect s'est engagé à contresens dans le tunnel Trône, où il a percuté une voiture", précise le porte-parole.



La poursuite a continué jusqu'à l'entrée du tunnel Loi, où le fuyard a percuté plusieurs autres véhicules. "Les trois personnes qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule pris en chasse ont été privées de liberté. Il n'y a pas de blessé, mais un véhicule de police a été endommagé ainsi que six autres, dont deux totalement sinistrés", précise la police locale.



Le tunnel Trône a été fermé le temps de réaliser les constatations, puis rouvert.