Des abris en carton innovants distribués aux SDF: "A Bruxelles, 2.600 personnes vivent dans la rue"

Une vingtaine d'abris en carton conçus sur le principe des origamis vont être distribués dans les prochains jours aux sans domicile fixe de Bruxelles.

Repliables comme un accordéon et transportables comme un sac à dos, ces abris présentent notamment l'avantage d'être tolérés par la police, contrairement aux tentes, a expliqué ce vendredi lors d'une conférence de presse à la gare du Nord Xavier Van der Stappen, président de l'ASBL Cultures et Communications.

"Le carton est un bon isolement thermique. Evidemment, il ne tient pas forcément à l'humidité mais notre but était d'offrir un abri aux sans abri", indique le président. Avant d'ajouter : "A Bruxelles, 2.600 personnes vivent dans la rue, sans compter les réfugiés. Au 21e siècle et dans un pays parmi les plus confortables du monde, c'est dur à accepter".





"C'est assez facilement transportable"

Les abris qu'il a conçus sont légers, repliables et offriraient une bonne protection contre le froid. "Ça fait appel à des cartons recyclés, qui sont assemblés dans la prison de Lantin", précise Xavier Van der Stappen. La production de ces dispositifs est ainsi peu coûteuse. Après avoir testé un prototype auprès de sans-abri, une vingtaine d'origamis ont été fabriqués sur fonds propres.

"C'est assez facilement transportable. Les bénéficiaires peuvent les placer dans des endroits durant la journée et les récupérer pour dormir la nuit", précise le président de l'ASBL.





Les matériaux pourraient évoluer

La distribution de ceux-ci a commencé ce vendredi. La phase de test a permis d'affiner l'abri, notamment de réduire sa taille et de le munir d'un second accès. Une deuxième salve de production débutera prochainement. En fonction des retours des bénéficiaires, les matériaux utilisés pourraient encore évoluer, précise Xavier Van der Stappen.

Si l'objet est adopté par les sans-abri, il espère que plusieurs centaines d'origamis pourront être produits l'an prochain. Les personnes souhaitant parrainer un abri sont invitées à prendre contact avec l'association via www.cultures-com.org.