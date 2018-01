Deux voleurs cachés dans une armoire de cuisine à Bruxelles refusent de sortir: ils ont blessé un chien flic

Deux frères qui, durant la nuit mardi à mercredi, avaient commis un vol avec effraction dans une brasserie bruxelloise, ont été trouvés cachés dans une armoire de la cuisine de l'établissement par la police.

La police a été appelée dans la nuit de mardi à mercredi pour un vol en cours dans une brasserie bruxelloise. Les suspects, dont l'un travaillait en tant que stagiaire dans la brasserie depuis quelques semaines, avaient fracturé la porte d'entrée de l'établissement, fouillé celui-ci de fond en comble, puis forcé à l'aide d'un marteau et d'une hache le coffre-fort pour s'emparer de plusieurs sacs de pièces de monnaie.



La police a trouvé les deux hommes cachés dans une armoire de cuisine, dont ils ont refusé de sortir. Ils ont donné des coups de pied aux agents et blessé un chien policier avant de pouvoir être appréhendés.



Un procès-verbal distinct a été dressé pour maltraitance animale et le chien sera examiné par un vétérinaire.