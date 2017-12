Gros changements pour le feu d'artifice du Nouvel An à Bruxelles: voici le programme

50.000 personnes sont attendues demain soir sur le plateau du Heysel. C'est là que sera tiré, cette année, le traditionnel feu d'artifice de la Ville de Bruxelles. Le site accueillera aussi de nombreuses festivités pour ce réveillon qui sera bien sûr placé sous haute sécurité. Simon François et Thomas Kinet sont allés constater l'avancement des préparatifs pour le RTL INFO 19H.

Les lumières sont presque toutes installées. L’artificier, lui, arrive demain. Cette année, c’est devant le palais 5 que sera tiré le feu d’artifice de Bruxelles. Depuis quelques années, il se déroulait dans le centre-ville, mais les travaux du piétonnier ont poussé les autorités à imaginer un déménagement. "On est ici aussi pour fêter les 60 ans de l’Atomium en 2018, donc c’est le début des festivités, je dirais, on donne un peu le coup d’envoi", dit Marina Bresciani, porte-parole de Brussels Major Events.

Au programme : 17 minutes de spectacle pyrotechnique pour célébrer la nouvelle année. Les festivités commencent dès 22h sur le plateau du Heysel. "Il y aura aussi les projections, les spectacles… L’idée c’est vraiment qu’on a le feu d’artifice, et toute une série de moments qui se veulent vraiment festifs et conviviaux, de partage avec le plus de monde possible", ajoute la porte-parole.



Les organisateurs espèrent attirer 50.000 personnes. Pour sécuriser les lieux, la police a décidé d’interdire aux voitures l’accès aux rues avoisinantes. Trois entrées sont prévues, des contrôles y seront organisés. "Il est demandé de ne pas venir avec de grands sacs, parce que sinon les contrôles durent beaucoup plus longtemps. Il faut respecter cela, et ne pas amener des objets qui ne sont pas autorisés, notamment des pièces de pétard et de feu d’artifice", dit Ilse Van De Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles.

La police conseille aux spectateurs de se rendre sur le plateau du Heysel en transports en commun. La STIB ajuste son offre avec des véhicules supplémentaires et des accès adaptés : la station roi Baudouin sera fermée à partir de 19h jusqu’ à 8h du matin le premier janvier.