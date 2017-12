Toute la direction d'une Haute Ecole de Bruxelles mise à l'écart: des faits de harcèlement moral en seraient la cause

La décision est sans appel. A la Haute Ecole Lucia de Brouckère, tout le collège de direction a été temporairement écarté après que des employés ont signalé des comportements abusifs de la part de certains dirigeants.

Plus aucun membre de la direction n'officie désormais au sein de la Haute Ecole Lucia de Brouckère (HELdB), une école supérieure dont le campus principal est situé à Anderlecht (il existe aussi une implantation à Jodoigne) en région bruxelloise. C'est via notre bouton orange Alertez-nous qu'une étudiante de l'établissement a tiré la sonnette d'alarme. "Après une réunion, il aurait été décidé d'écarter tous les membres du Collège de Direction. Mais on n'a eu aucune information officielle", indique celle qui a souhaité garder l'anonymat.

La Haute Ecole Lucia de Brouckère a comme pouvoir organisateur la Commission Communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale (Cocof) et la Province du Brabant Wallon.

La Cocof que nous avons joint nous a confirmé les faits. Le Collège de Direction de la HELdB a bel et bien été temporairement écarté après une injonction émise par le SPF (Service Public Fédéral) Emploi. Tous les membres, soient 4 personnes, ont ainsi été exclus. "Cette injonction émise par l’inspecteur du travail se fait dans la perspective d’assurer le bien-être au travail des membres du personnel, de la communauté pédagogique et de ses étudiants", explique un porte-parole de la Ministre-Présidente de la Cocof, Fadila Laanan.

Après plusieurs signalements de malaise au travail, un plan d'accompagnement avait pourtant été mis en place. "Malheureusement, celui-ci n’a pas eu les effets escomptés selon l’inspecteur du SPF Emploi", déclare le porte-parole.

Selon plusieurs sources concordantes, certains membres de la direction sont, en fait, visés par des plaintes pour harcèlement moral. Le collège de direction est constitué du Directeur-Président ainsi que des directeurs de catégories. Il est régi par le Conseil d'administration. La décision d'appliquer l'injonction émise par le SPF a été prise lors d'un conseil d'administration convoqué ce 20 décembre 2017.





Que fait-on de l'avis des 130 autres?

L'injonction du SPF Emploi n'est-elle pas excessive? Un enseignant de l'établissement qui souhaite garder l'anonymat déplore qu'on ne tienne pas compte de l'avis d'une majorité de professeurs et met en doute l'analyse de l'inspecteur du travail à l'origine de la mise à l'écart: "Suite à l'assemblée générale du personnel organisée ce jeudi 21 décembre à l'initiative du pouvoir organisateur, nous sommes beaucoup d'enseignants à nous poser de légitimes questions sur la partialité et sur l'objectivité de l'injonction émise par l'inspecteur. Ce monsieur nous informe que cette situation perdure depuis 5 ans, or le Collège de Direction actuel est en place depuis 1 an! Cherchez l'erreur... Si sur 150 enseignants une vingtaine dépose plainte, que fait-on de l'avis des 130 autres?", se demande l'enseignant via le bouton orange Alertez-nous.





"Le Conseil des Étudiants ne compte pas s'exprimer"

Malgré nos sollicitations, le Conseil des Etudiants, qui a publié l'information sur les réseaux sociaux, s'est abstenu de tout commentaire. "Le Conseil des Étudiants de HELdB ne prend pas de position sur cette problématique et s'occupe actuellement de vérifier que le bien-être des étudiants soit bien pris en compte", nous écrit l'un de ses porte-parole. Avant d'ajouter: "Le Conseil des Étudiants ne compte pas s'exprimer sur la situation".







Des craintes quant à l'arrivée d'une nouvelle direction

Le départ de tous les membres du Collège de Direction implique logiquement l'arrivée de nouveaux dirigeants. "Toutes les mesures nécessaires sont prises afin d’assurer la continuité du service public d’enseignement supérieur", assure le porte-parole de la Cocof.

L'étudiante que nous avons jointe ne cache pourtant pas ses craintes quant à ce changement de direction à l'approche des examens. "Ça nous porte préjudice. Car entre le blocus, les examens, les stages, avoir une nouvelle direction va être compliqué. Elle ne connaîtra pas le système de l'école donc on va être pénalisé. Déjà que c'était compliqué avec l'ancienne, maintenant ce sera pire", nous confie-t-elle.

Selon elle, le début de l'année scolaire a été relativement compliqué. Entre "la perte de dossiers administratifs" et des "programmes étudiants refusés à la dernière minute", l'étudiante nous dresse une liste de dysfonctionnements qui auraient, toujours selon ses dires, fortement perturbé le cursus de certains. Le soudain changement de direction n'est donc pas accueilli comme une bonne nouvelle pour tous.

De son côté, le Conseil des Etudiants assure suivre "activement" l'évolution de la situation, tout en se tenant à disposition des élèves.