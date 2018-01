Il agresse une conductrice de la STIB en pause parce qu'il ne peut pas monter dans le bus: le suspect, né en 1998, placé en détention préventive

Vendredi vers 18 heures, une conductrice de la Stib qui se trouvait vendredi en pause à l'arrêt Wiener, à Watermael-Boitsfort, a reçu un coup de poing à la poitrine d'un passager qui souhaitait malgré tout monter dans son bus. Le parquet de Bruxelles annonce ce lundi que le suspect, un jeune homme né en 1998, a été inculpé et placé en détention préventive par le juge d'instruction.





Rappel des faits

L'incident s'est produit vendredi vers 18h00 au terminus de la ligne de bus 95, place Wiener, à Watermael-Boistfort. Quand un voyageur a voulu monter à bord du véhicule, la conductrice lui a expliqué qu'elle était en pause et lui a demandé d'y prendre place plus tard. Passant outre son refus, l'homme est malgré tout monté dans le bus et a pris vivement à partie la conductrice avant de lui asséner un coup de poing à la poitrine.





Elle a pu pousser sur le bouton SOS

"Pendant l’altercation, la victime est parvenue à pousser sur le bouton SOS. Les services de sécurité de la STIB sont rapidement intervenus et le suspect a été arrêté par la zone de police Marlow", précise le parquet.

La victime est en incapacité de travail. Elle a été transportée à l'hôpital après l'agression, afin de recevoir les soins nécessaires. Ses jours ne sont pas en danger.