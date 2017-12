Le corps d'un homme inconnu découvert dans le canal de Willebroek à Haren

Le corps d'un homme inconnu a été découvert jeudi dans le canal de Willebroek situé à Haren, section de la ville de Bruxelles, selon des informations du parquet bruxellois.

Le cadavre a été signalé vers 16h, ce jeudi. Il et a été retiré de l'eau par les pompiers. La victime n'a pas encore été identifiée et la cause de sa mort n'est pas connue.



Le parquet de Bruxelles a fait appel à l'équipe d'identification des victimes (Disaster Victim Identification, DIV) de la police fédérale et un médecin légiste s'est rendu sur place.





L'identification de la victime pourrait prendre du temps

Un premier examen externe a permis de révéler que le corps ne présentait pas de signes de violence. Une autopsie sera réalisée ce vendredi et devrait apporter davantage de clarté sur les causes de la mort.

L'identification de l'homme pourra prendre du temps, la victime étant restée plusieurs jours, voire des semaines, dans l'eau. Le corps était dans un état avancé de décomposition.