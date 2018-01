Le prix de votre loyer à Bruxelles est-il correct ? Comment connaître le montant idéal ? Faites le test !

Depuis ce 1er janvier, un site internet mis en place par la région bruxelloise vous permet d'évaluer si votre loyer est correct. Cette grille est purement indicative et non contraignante. Les explications de Fanny Linon et Pierre Haelterman dans le RTLINFO 13H.

Vous pouvez faire le test sur le site www.loyers.brussels .Après avoir inscrit plusieurs critères comme le nombre de mètres carré et le nombre de chambres, on arrive à une fourchette de prix.

"C’est purement indicatif. Il s’agissait de répondre à toute une série de questions que se posent tant les locataires que les bailleurs. Je voudrais louer un bien, à combien est-ce qu’il revient. Ou bien je souhaite mettre un bien sur le marché de la location et je ne sais pas combien je peux demander", explique Céline Frémault, ministre bruxelloise de l’environnement et de l’énergie (cdH).





"C’est une excellente chose"

Du côté des propriétaires, ce test pourra leur permettre d’ajuster le loyer de leur bien."C’est en effet une excellente chose car cela va permettre bien évidemment à tous les locataires mais aussi aux propriétaires de connaître l’état du marché, comme on peut connaître les prix des voitures, et pouvoir comparer. Et surtout pour certains propriétaires qui louaient peut-être trop bon marché de voir que les prix sont à un autre niveau et lors d’une adaptation procéder à une hausse du loyer", souligne Olivier Hamal, avocat et vice-président du syndicat des propriétaires.





"C’est un peu exagéré de ne pas l’avoir rendue obligatoire"

Le président du syndicat des locataires pense que l’aspect informatif de la grille ne suffit pas. Il est selon lui grand temps qu’elle soit obligatoire. "Je pense que le gouvernement s’est arrêté au milieu du chemin et franchement quand on voit le montant des loyers on pense que c’est un peu exagéré de ne pas l’avoir rendue obligatoire", estime José Garcia.

Entre 2004 et 2015, le coût moyen d’un loyer en région bruxelloise a augmenté de 100 euros, mais depuis plus d’un an les prix se stabilisent.