Les centres d'examen pour le permis de conduire sont toujours pris d'assaut: "Des disputes ont éclaté !"

Les files d’attente devant les centres d’examen pour le permis de conduire ne désemplissent pas. La situation est la même dans quasiment tous les centres de Bruxelles et de Wallonie.

A Evere, ce mercredi, ils étaient déjà près de 200 à attendre leur tour pour passer leurs permis théorique. Les premiers candidats sont arrivés dès 3 heures du matin. "On a l’impression que c’est un nouveau magasin qui ouvre", rigole l’un d’entre eux.

Progressivement, de nouveaux élèves arrivent. Depuis quelques jours, au vu de l'impressionnant nombre de postulants, l'attente s'organise. Les candidats font circuler une liste, où ils inscrivent leur nom en fonction de leur ordre d'arrivée. Ainsi, un ordre de passage est établi et chacun peut ainsi savoir s’il a une chance d’avoir une place dans la journée.



Vers 9h30, lorsque nos journalistes Arnaud Gabriel et Pascal Noriega se sont rendus sur place, certains candidats au permis étaient dépités, alors que d'autres gardaient leur bonne humeur. "Je suis là depuis 5h du matin, hier j'étais là à 6h du matin. Demain je viendrai à 4h…", a confié Thierry, qui venait pour passer sa théorie. Mais d'autres étaient venus depuis bien plus tôt ce mercredi. "Il y avait du monde, il y avait déjà une liste déjà faite depuis 1h du matin… donc voilà", a-t-il expliqué à nos journalistes, tout en gardant le sourire malgré la situation.

Un système de tickets a d'ailleurs été mis en place, pour que les personnes qui attendent puissent revenir plus tard, "ce qui a déjà désengorgé" les files, précise le Groupement des entreprises agréées de contrôle automobile et du permis de conduire (Goca). "Le message était double dans les files ce matin à Bruxelles", ajoute sa porte-parole.





"Des disputes ont éclaté !"

Pourtant, il semblerait que sur place, la situation soit particulièrement tendue. Beline, qui nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous, décrit une ambiance pesante. "Avec toute cette mauvaise organisation, des disputes ont éclaté !", s’exclame-t-elle.

Cette affluence dans les centres d’examen est exceptionnelle. S’ils sont nombreux à s’y précipiter, c’est pour passer les épreuves avant que la réforme prévue ne s’applique.

Situation tendue dans les centres d'examen du permis de conduire. Les files sont longues pour passer le théorique avant la réforme @RadioContact pic.twitter.com/6xUXOpB3XJ — Corentin Simon (@Corentinsim) 27 décembre 2017

Une réforme du permis théorique

En effet, en Wallonie à partir de janvier 2018, un nouveau barème sera mis en place. Une faute grave fera perdre immédiatement 5 points au candidat. Ce durcissement de la cotation inquiète, sachant que la réussite de l'examen reste fixée à 41 sur 50.

A Bruxelles, aucune date n’a pour l’heure été communiquée quant à l'instauration de cette réforme. Mais par précaution, les candidats préfèrent tout de même passer les épreuves d'ici la fin de l'année. Quitte à devoir patienter durant des heures avant que leur tour ne vienne...





"Il y a eu un malentendu"

Dès le 1er janvier, en Wallonie, l'apprentissage sera renforcé concernant des thématiques précises telles les effets de l'alcool et de la fatigue sur la conduite. Lors du passage de l'examen théorique, le principe de la faute grave sera aussi réinstauré. "Il y a eu un malentendu", estime Marie De Backer, porte-parole du Groupement des entreprises agréées de contrôle automobile et du permis de conduire (Goca). Les aspirants conducteurs "pensent que le changement est également d'application à Bruxelles" dès le 1er janvier, alors qu'il doit entrer en vigueur courant 2018.