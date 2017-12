Que se passe-t-il à la Gare de l'Ouest? Les pompiers et la police sont sur place

"Des tonnes de pompiers, la police et une ambulance sont présents à la Gare de l'Ouest et interviennent sur la ligne 6 du métro direction d'Elisabeth", indique Khadija via le bouton orange Alertez-nous.

Sur son compte Twitter, la Stib indique que le trafic est actuellement interrompu entre Delacroix et Osseghem suite à un accident de personne. Le trafic des lignes de métro 2 et 6 est interrompu entre les stations Gare du Midi et Simonis depuis 13h suite à l'intervention des services de secours.

Les circonstances de l'accident doivent encore être déterminées.