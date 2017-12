Un bus De Lijn à nouveau caillassé à Anderlecht le soir du réveillon de Noël

Dimanche soir, un bus de De Lijn a une nouvelle fois été la cible de jets de projectiles à Anderlecht, indique mardi Joachim Nijs, porte-parole de De Lijn, confirmant ainsi une information parue dans les quotidiens La Capitale et Het Laatste Nieuws.

L'incident s'est produit dimanche soir vers 19h00 dans la rue Eloy à Anderlecht, où un bus de la ligne 171 de De Lijn, qui transportait 6 passagers, a été la cible de jets de projectiles. Le chauffeur et les passagers n'ont pas été blessés, mais le véhicule a été endommagé en deux endroits. "Le chauffeur a pu poursuivre son service avec un autre bus", indique Joachim Nijs, porte-parole de De Lijn.



Depuis fin octobre, plusieurs bus de De Lijn ont déjà essuyé des jets de projectiles dans ce même quartier de Cureghem, derrière la gare du Midi. "Ces faits restent inacceptables et les gens qui les commettent doivent réaliser qu'ils encourent de lourdes conséquences. Imaginez ce qui peut se produire si un projectile atteint le chauffeur et que ce dernier perde le contrôle de son bus."