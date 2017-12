Un motard perd la vie après une collision avec une voiture à Laeken

Un motard âgé de 47 ans est décédé après être entré en collision avec une voiture, jeudi soir, à Laeken. Le conducteur de la voiture n'était pas sous influence d'alcool ni de stupéfiants.

Divers devoirs d'enquête ont été diligentés et un expert automobile a été désigné. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de l'accident, indique ce vendredi le parquet de Bruxelles.



L'accident s'est produit jeudi vers 20h50 au carrefour de l'Allée Verte et de la rue des Rameurs à Laeken, où un motard et une voiture son entrés en collision. Le motard est décédé sur place de ses blessures.