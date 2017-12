Une bagarre à Ixelles fait un blessé grave: un jeune Français a été réanimé durant 40 minutes

Un Français de 27 ans a été hospitalisé lundi matin à Bruxelles à l'issue d'une bagarre survenue avenue de la Toison d'Or à Ixelles, a-t-on appris de sources policière et judiciaire.



La bagarre a éclaté entre 05h30 et 06h00 dans un bar à chicha et s'est poursuivie sur la rue. La victime a perdu connaissance après avoir reçu un coup sur la tête, a indiqué la police de Bruxelles-Capitale Ixelles. L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, a été réanimé durant 40 minutes par les services de secours avant d'être emmené à l'hôpital Saint-Jean, où il se trouvait lundi après-midi plongé dans un coma artificiel.



"Personne n'a été arrêté" à la suite de cette bagarre, a précisé un porte-parole de la police, Olivier Slosse. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête.