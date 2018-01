Une conductrice de la STIB en pause refuse de faire monter un jeune homme: il l'agresse violemment et s'installe dans le bus

C'est une exclu RTLinfo: ce vendredi vers 18h, une conductrice de la STIB a été violemment agressée dans son bus, dans la rue Major Brück à Watermael-Boitsfort, en région bruxelloise.





Il agresse violemment la conductrice avant de s'installer dans le bus



La conductrice avait arrêté son bus près de la place Léopold Wiener afin de prendre sa pause lorsqu'un individu s'est présenté à la porte. Le jeune homme, né en 1998, a demandé à rentrer mais la conductrice a refusé, lui expliquant qu'elle était en pause durant quelques instants.



L'individu n'en est pas resté là. Lorsque la conductrice, âgée de 54 ans, a repris son service, il s'est introduit dans le véhicule et s'est rué sur la dame. Le jeune homme a donné des coups de poing au visage et à la poitrine de la conductrice, avant de s'installer dans le fond du bus et d'insulter les autres usagers.



Blessée, la victime est parvenue à déclencher le système d'alerte de son véhicule. Une fois la police sur place, l'homme a été interpellé.





L'agresseur a été condamné avec sursis il y a quelques mois...



La dame a été conduite à l'hôpital. Résultat: plusieurs jours d'incapacité de travail.



Pour sa part, l'auteur des faits est déjà connu de la justice. Il a été condamné en juin 2017 à 18 mois d'emprisonnement, mais avec sursis.



Le juge d'instruction a ouvert un dossier pour coups et blessures ayant engendré une incapacité de travail sur un agent d'intérêt public, ce qui engendre une aggravation du maximum de la peine.