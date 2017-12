Une jeune fille de 17 ans perd la vie dans un accident à Bruxelles: les deux autres occupants du véhicule sont grièvement blessés

Un accident s'est produit ce jeudi soir vers 22h30 à l'intersection de chaussée de Haecht et du boulevard de la Woluwe à Bruxelles. Vous êtes nombreux a avoir aperçu la scène du drame et à nous avoir contacté via le bouton orange Alertez-nous.

Selon l'expert de la circulation, la voiture des trois victimes n'a pas ralenti suffisamment pendant un virage. Le véhicule a commencé à glisser, elle a ensuite traversé la berme centrale et son flanc arrière droit est entré en collision contre le feu de circulation.