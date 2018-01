Collision entre une BMW et un camping-car à Kruibeke: 4 blessés graves

Une collision entre une voiture et un camping-car a fait quatre blessés graves dimanche soir à Kruibeke (Flandre orientale). Le parquet s'est rendu sur place pour déterminer les circonstances de l'accident, comme l'indiquent nos confrères du Nieuwsblad.



Vers 21 heures, la voiture a dévié de sa trajectoire et a percuté de front le camping-car qui roulait dans l'autre sens. Les pompiers sont venus sur place pour libérer les victimes. Les trois occupants de la voiture ont été grièvement blessés et deux d'entre eux ont été emmenés à l'hôpital dans un état critique. Les deux passagers du camping-car ont également été touchés dont l'un sérieusement.