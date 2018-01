Le chômage continue de baisser en Flandre: aussi chez les ressortissants étrangers

La Flandre comptait fin décembre 202.766 demandeurs d'emplois, soit 12.796 ou 5,9% de moins qu'un an auparavant, a annoncé mercredi le ministre flamand de l'Emploi, Philippe Muyters.

Décembre marque le 29e mois d'affilée de recul du chômage au nord du pays. La Flandre termine 2017 sur un taux de chômage de 6,68%. Le nombre de chômeurs est en diminution dans toutes les catégories d'âge, et notamment parmi les moins de 25 ans (-9,1%) et au sein des plus de 50 ans (-1,3%). Il est toutefois en hausse pour le segment des plus de 60 ans (+39,3%).



Le chômage en Flandre baisse également parmi les ressortissants étrangers (-2,7%), "ce qui est une très bonne nouvelle compte tenu de la récente vague de migration en provenance de Syrie, Irak et Afghanistan", souligne Philippe Muyters. Toutes les provinces flamandes voient enfin leur nombre de chômeurs diminuer, la baisse étant à nouveau la plus forte dans le Limbourg (-11,6%).



À titre de comparaison, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés (un terme qui regroupe tous les types de chômeurs, indemnisés ou non) en Wallonie était de 210.745 (13,4% de demandeurs d'emploi) en novembre 2017 et de 91.985 pour Bruxelles au même moment.