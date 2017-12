Plusieurs d’entre vous nous ont signalé un important déploiement policier à Farciennes ce jeudi en début d’après-midi. "Hélicoptère au-dessus du Lidl de Farciennes depuis plus de 15 minutes", nous écrivait Julie peu après 14h via le bouton orange Alertez-nous.



Renseignements pris auprès des polices de Charleroi et de Châtelet, il s’agit d’une battue organisée dans le cadre d’une disparition inquiétante. Des équipes des deux zones de police sont actuellement mobilisées.