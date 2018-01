"Un hélicoptère survole Marcinelle": que se passe-t-il?

"Un hélicoptère de la police survole la Cité Parc, à Marcinelle, que se passe-t-il?", s'interroge Achille qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, tout comme d'autres habitants de la commune.

Contactée par nos soins, la police fédérale confirme qu'un hélicoptère survole Marcinelle et ses alentours. Sa cellule disparition recherche actuellement un individu qui a disparu suite à une dispute familiale. "C'est une disparition inquiétante et nous recherchons à présent un homme qui a quitté son domicile sans donner de nouvelles à ses proches et sans rien emmener avec lui. Vu la température qu'il fait à l'extérieur, c'est inquiétant", indique le porte-parole de la police fédérale. Vers 17h, les recherches, qui ont débuté près de trois heures auparavant, n'avaient pas encore été interrompues.