40 bénévoles construisent un imposant voilier à Péronnes-les-Antoing pour permettre à des jeunes de partir en vacances (vidéo)

Vaste projet bénévole à Péronnes-les-Antoing, en province de Hainaut. Plusieurs personnes s'attèlent à la construction d'un voilier de 12 mètres de long qui emmènera en voyage en mer des jeunes qui n'ont pas toujours la chance de partir. Aurélie Henneton et Samuel Lerate sont allés visiter le chantier pour le RTLinfo 13H.

Avec ses douze mètres, la coque a déjà fière allure. Après 400 heures de ponçage, les volontaires se mettent à la peinture. Ils sont 40 à s’investir dans ce voilier solidaire. "C’est vraiment une envie de distribuer un peu de bonheur à des jeunes, des enfants, des adultes aussi qui sont un peu en mal dans la vie et c’est une activité qui est très porteuse et très formatrice. Aller en mer, devoir s’organiser, devoir faire face à tout, devoir être autonome", énumère André Robberechts, de l’association Sail in Solidarity, au micro d’Aurélie Henneton pour le RTLinfo 13H.





"Ça va permettre de s’échapper du quotidien et de pouvoir vivre quelque chose hors des circuits, des sentiers battu"



Thimotée, le futur skipper, explique que le voilier est composé d’une cabine à l’avant, qui fera office de chambre, d’un espace de vie où on trouvera une table et deux couchettes sur les côtés, une petite cuisine et d’un endroit où se trouvera la table à cartes. Ce projet social a tapé dans l’œil du jeune homme. Il sera à la barre lors des sorties. "Ça va permettre de s’échapper du quotidien et de pouvoir vivre quelque chose hors des circuits, des sentiers battu", commente le skipper de compétition face à la caméra de Samuel Lerate.





"Ces jeunes vont participer à la navigation"



Baptême de mer ou grand voyage, tous les caps sont possibles pour offrir aux jeunes une autre vision des choses. "Il y a des tas de ports dans lesquels on peut s’arrêter et puis des navigations plus formatrices encore avec une participation totale de l’équipage, de ces jeunes et autres qui vont participer à la navigation, préparer le repas, devoir se reposer, organiser les quarts et naviguer de nuits etc", détaille encore M. Robberechts.



La première sortie en mer est prévue au printemps 2019, après 27 mois de travail et grâce à 100.000€ de fonds privés.