4€ pour un repas de réveillon: c'est ce que propose une association de Tournai pour les plus démunis

Afin que les plus démunis puissent aussi partager un repas en famille, plusieurs associations ont distribué ce matin 450 colis dans la région de Tournai. Ils contiennent tout le nécessaire pour un repas de fête, pour la modique somme de 4 euros. Jimmy Méo et Xavier Preyat se sont rendus sur place pour le RTL INFO 13H.

Mireille vient chercher son colis pour son repas de Noël. Comme beaucoup de bénéficiaires, elle préfère rester anonyme. Habituée des lieux, elle reçoit de quoi nourrir sa famille pour un réveillon festif, de l’apéro au dessert, pour 4 euros. "Pour le réveillon je pense que je vais être invitée avec mes enfants, et on va partager ce que j’ai rapporté", explique-t-elle.





450 personnes ont pu bénéficier de ce repas



Le repas vaudrait, en magasin, plusieurs dizaines d’euros. Le tarif est ici très préférentiel. Dans la région de Tournai, 450 personnes sont venues réclamer ce menu de fêtes. "Nous avons déjà la viande. En dessert, nous avons la bûche, nous avons une coquille, de la farine, du sucre, de la confiture, de l’huile d’olive, ce qui n’est pas négligeable", détaille Jeanine Coquerelle, une bénévole.



Habituellement, pour Noël, les associations caritatives organisent des repas dans leurs bâtiments. Mais ils sont de moins en moins fréquentés. Les familles préfèrent cuisiner à la maison, en petit comité.





"Ce qu’on propose ici, c’est qu’elles puissent le faire en famille, avec un vrai réveillon"



"Noël, c’est le réveillon en famille, et d’ailleurs on voit bien que les restaurants sont fermés, pour tout le monde, parce que Noël, ça se passe en famille, et ce qu’on propose ici, c’est qu’elles puissent le faire en famille, avec un vrai réveillon, avec un vrai repas de Noël", explique Philippe Dubois président de l’ASBL "La maison des familles".



Ce soir, cette association organise aussi un réveillon dans son restaurant social : 60 personnes y participeront, et des dizaines de cadeaux seront offerts aux enfants.