C'est le rush chez Franco Dragone pour finaliser les costumes de Casse-noisette: "Ils doivent être souples, confortables, pas trop lourds"

Le personnel travaille sur les costumes de "Casse-noisette", un spectacle à découvrir du 27 au 30 décembre à Forest National. A quelques jours de cette grande première, c'est le rush. Justine Roldan Perez et Benjamin Vankelst se sont rendus à l'atelier de La Louvière pour RTL Info.

Couturières, accessoiristes, modélistes, tous s'affairent pour finaliser les 200 costumes. Des coiffes aux robes en passant par les vestes, tout est fait sur mesure et doit être parfait.

"Il faut quand même qu'il y ait une liberté de mouvement, que les costumes soient souples, confortables, pas trop lourds. Ce n'est pas le cas pour les robes du final qui sont assez lourdes mais la chorégraphie est très simple" explique Myriam Lyssens, responsable de l'atelier. "On devait aussi être en contact avec le chorégraphe pour savoir ce qu'il allait faire justement avec les costumes." précise-t-elle.

Chaque pièce nécessite de longues heures de travail. Pour cette coiffe qui sera portée durant le final du spectacle, il faut compter presque trois jours de conception.

"J'ai créé, sur une base d'un casque structuré, une sphère sur laquelle je suis venue attacher des fleurs pour former un bouquet," raconte l'accessoiriste, Céline Evrard.

Allier confort et beauté n'est pas toujours simple, les modélistes ont leurs astuces: "C'est l'essayage qui va nous aider à agrémenter" explique Marieve Schietecatte, "ici le point important c'était le poids, on a mis un système de bretelles pour qu'elle se sente plus à l'aise."

"Je suis en train de poser des soufflés sur une veste pour que les artistes puissent avoir leurs mouvements beaucoup plus libres pendant leurs performances" raconte une des modélistes, Gianina Meli.

Après un mois de travail, les costumes sont presque prêts. Le spectacle aura lieu du 27 au 30 décembre, à Forest National.