Plus de 100 croix arrachées dans le cimetière de Ville-Pommeroeul: amer, Roland ne peut que constater les dégâts

C'est l'émoi dans le petit village de Ville-Pommeroeul dans le Hainaut. Le cimetière a été vandalisé. Plus de 100 croix ont été arrachées à même les tombes. Reportage sur place dans notre RTLinfo 13H de Jimmy Meo et Benoît Demaret.

Roland a de nombreux proches qui reposent dans ce cimetière. Ce matin, en apprenant la nouvelle, il se rend directement sur les lieux et ne peut que constater les dégâts. "La tombe de mes beaux-parents et de mon épouse, étant donné que c'était gravé sur la pierre, il n'y a rien qui a été abîmé et ici, sur la tombe des grands-parents de mon épouse, je vois que la croix a été enlevée", déplore-t-il.

Au total, ce sont plus de 100 croix qui ont disparu. Les voleurs ont également emporté d'autres parties métalliques décoratives. Seules, les lettres plus difficiles à enlever restent presque intactes.

Il y a peu de doute sur l'objectif final de ces vols: la revente des métaux.

"Il y a du cuivre, du plomb, du zinc et les parties en métal, telles que le fer, on les a laissé tomber, on les a laissé sur place parce que cela n'avait aucun intérêt", explique Annette Cornelis, l'échevine en charge des cimetières.

L'enquête n'est pas sans espoir. Il y a quelques jours une camionnette suspecte dont le numéro de plaque a été relevé aurait été aperçue aux abords du cimetière.

"Nous demandons aux familles de se rapprocher le plus possible de la police communale où là, on fera évidemment des recherches parce que je pense que la police pourra interroger les marchands de ferraille pour voir si on n'a rien apporté", détaille l'échevine.

Comble de cette histoire: l'accès n'était pas compliqué puisque le grillage du cimetière a, lui-même, été volé il y a quelques mois. Dans la région, l'histoire se répète. À Péruwelz, les métaux, présents sur les sépultures, ont également été pillés ces dernières semaines.