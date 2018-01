Encore un dealer mineur intercepté à Charleroi: 15 ans, vendeur de marijuana

Un adolescent en séjour illégal a été interpellé avec des pacsons de marijuana, mardi, dans le centre de Charleroi. Le suspect est âgé de 15 ans. La veille, un mineur de 12 ans avait déjà été pincé avec de la cocaïne et de l'héroïne. Une patrouille de la police locale de Charleroi a repéré des agissements suspects dans la rue Turenne, mardi vers 14h45, a rapporté un porte-parole. Un jeune garçon, âgé de 15 ans, a été intercepté et fouillé. Les inspecteurs ont trouvé sur lui 26 grammes de marijuana conditionnés en pacsons. Privé de liberté, le mineur a été confié au parquet de la Jeunesse. L'Office des Etrangers et les services de tutelle ont également été avertis. La veille, un garçon de 12 ans, également en séjour illégal, avait déjà été pincé à Marchienne-au-Pont en possession de cocaïne et d'héroïne, pour une valeur marchande de 7.500 euros. Vu son très jeune âge, il a été placé en section ouverte d'une IPPJ.