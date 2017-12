Incendie "étrange" à l'usine CBR d'Antoing: la fumée visible "à plusieurs kilomètres à la ronde" (photo)

Un incendie s'est déclaré jeudi après-midi dans la clinckerie CBR à Antoing, près de Tournai. Plusieurs corps de pompiers sont sur les lieux.

La tour de la clinckererie de la cimenterie CBR à Antoing, spécialisée dans la fabrication du clinckers, est actuellement "complétement en feu", selon les pompiers de Tournai qui confirment une information qui nous est parvenue via notre bouton orange Alertez-nous. "On voit la fumée à plusieurs kilomètres à la ronde", ajoutent-ils.



Prévenus à 14h15, les pompiers de Tournai et d'Antoing sont sur place chacun avec 3 véhicules et étaient en train de maîtriser le feu vers 15h10, selon l'entreprise qui assure qu'aucune personne n'a été blessée. Finalement, l'incendie a pu être maîtraisé.



Le bourgmestre d'Antoing, Bernard Bauwens, est descendu sur les lieux. "La rue du Coucou, qui donne accès à cette société, a été bloquée. Il pourrait y avoir un risque d'explosion. La fumée est assez intense. Cet incendie est d'autant plus étrange que cette clinckererie est actuellement à l'arrêt", a-t-il indiqué à l'agence Belga alors que les flammes étaient encore vives.



Le feu s'est déclaré sur une bande transporteuse de l'entreprise.