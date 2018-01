Incendies criminels en cascade à Mouscron lors de la nuit de la Saint-Sylvestre

Les pompiers de Mouscron sont intervenus à trois reprises pour des incendies de voitures durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Les véhicules ont été détruits, a-t-on appris lundi matin.

Les services de secours de Mouscron sont sortis, la nuit de dimanche à lundi, à plusieurs reprises pour des incendies d'origine criminelle. Trois véhicules ont volontairement été incendiés par des inconnus. Les pompiers sont intervenus une première fois dimanche, vers 22h20, à la rue du Petit Audenarde à Herseaux, dans l'entité de Mouscron. Quelques minutes plus tard, les secouristes sont intervenus à l'avenue de Bourgogne à Mouscron où une autre voiture était en feu. Enfin, peu après minuit, on a également bouté le feu à une voiture qui était stationnée sur le parking du cinéma implanté à la rue de la Marlière à Mouscron. Dans les trois cas, les incendies se sont limités aux véhicules et ne se sont pas propagés. Une enquête a été ouverte par la police de la zone de Mouscron.