Les soldes dégénèrent au Cora d'Hornu: 3 téléviseurs à -50% provoquent une énorme bousculade

La première journée de soldes a dégénéré au Cora d'Hornu. Une personne a été blessée dans une bousculade impliquant environ 250 personnes ce mercredi matin.

C'est une situation qu'on n'imaginait voir qu'aux États-Unis: des hordes de clients se bousculant pour obtenir les offres les plus alléchantes dans un magasin. Cette situation s'est pourtant produite à Hornu (Boussu), à quelques kilomètres de Mons, ce mercredi.





Une offre très limitée



Comme l'indiquent nos confrères de Sudpresse, trois télévisions étaient vendues à -50% au Cora d'Hornu, un centre commercial très fréquenté dans la région. Une offre très limitée, et ça, les clients le savaient: le dépliant promotionnel du magasin l'indiquait. "On préfère être clair quant au nombre d'articles réellement présents", confie le gérant du Cora à la RTBF.



À l'ouverture du magasin, ce mercredi à 8h30, 250 personnes attendaient déjà depuis de longues minutes. Dès l'ouverture des accès, elles se sont précipitées dans les rayons. Une importante bousculade s'en est suivie. Le présentoir des galettes des rois a été renversé, certaines sont tombées par terre. Plus grave: un homme a été projeté contre le bord d'un rayon et s'est mis à saigner abondamment. Il a été emmené à l'hôpital. La victime a pu sortir le jour-même.

Nous avions prévu 3 agents supplémentaires

De son côté, le gérant du Cora se défend de ne pas avoir anticipé la cohue. "Nous avions prévu 3 agents supplémentaires pour assurer le gardiennage", insiste Luc Janssens. "Certains étaient même placés au rayon multimédia, où se trouvent les principaux produits d'appel".



Le gérant du magasin affirme ne jamais avoir eu ça dans toute sa carrière.