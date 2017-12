Lobbes: sauvé par son détecteur de fumée après qu'un électro a pris feu dans sa cuisine (photos)

Un incendie accidentel s'est déclaré dans une habitation de Mont-Sainte-Geneviève (Lobbes), mardi en fin de matinée.

L'occupant des lieux, réveillé par le détecteur de fumée, a pu s'extraire de l'habitation à temps. Il a été légèrement intoxiqué et transporté en milieu hospitalier.



Le feu a pris au rez-de-chaussée du n°79 de la rue de Binche à Mont-Sainte-Geneviève, vers 11h15, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est.



Un court-circuit au niveau d'un appareil électroménager dans la cuisine serait à l'origine du sinistre. L'occupant des lieux, qui dormait à l'étage, a été réveillé par le détecteur incendie. Il a pu s'extraire du bâtiment en sous-vêtements et a été pris en charge par le secours, appelés par des riverains et un automobiliste de passage.



Légèrement intoxiqué par les fumées, l'homme a été transporté en milieu hospitalier. Ses jours ne sont pas en danger. Les dégâts matériels sont quant à eux limités. Les hommes du feu ont maîtrisé l'incendie en moins d'un quart d'heure.

Photo envoyée par Fabian Vanhove