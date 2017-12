Manque de personnel à la tour de contrôle de Charleroi Airport: certains vols interdits entre le 30 décembre et le 4 janvier

Laurent nous a écrit ce midi via notre bouton orange Alertez-nous. Il venait de découvrir la notice ci-dessous envoyée à tous les pilotes faisant état de restrictions de vol du 30 décembre au 4 janvier à l'aéroport de Charleroi. "Selon la tour de contrôle, il ne seraient que 4 contrôleurs au lieu des 7 normalement requis suite au manque d’effectif de Belgocontrol. Cela a certes un effet sur l’aviation générale qui est bloquée, mais sûrement aussi sur Ryanair et la sécurité du trafic aérien", craignait-il.









Aucun vol commercial impacté



Alain Kniebs, le porte-parole de Belgocontrol, a tenu à rassurer tous les passagers qui doivent prendre un vol à Charleroi à cette période: "Il y a effectivement une régulation du trafic qui concerne Charleroi mais uniquement en ce qui concerne les vols de loisir, donc les vols à vue. L'aviation commerciale ne sera pas impactée", corrige-t-il.



La raison de cette restriction, qui ne touche donc que les particuliers qui voudraient voler sur de petits avions de loisir, est en effet un manque de personnel. Il se trouve que "certains sont en congés et sont venus s'y ajouter des malades. C'est pour cela qu'on limite l'accès à l'espace aérien à tous ceux qui n'opèrent pas de vols commerciaux pour ne pas impacter l'activité de l'aéroport."



La mesure n'entrera en vigueur que dans deux jours, le temps de permettre aux écoles de pilotage présentes à Charleroi de déplacer leurs avions vers d'autres aéroports ou aérodromes de Belgique, et ainsi leur éviter de devoir annuler certains cours.