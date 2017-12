La police négocie avec un homme armé retranché chez lui à La Louvière: l'individu arrêté après avoir mis le feu à sa maison

Vous êtes nombreux à nous avoir contacté via le bouton orange Alertez-nous afin de nous avertir que le quartier Bouvy à La Louvière était totalement bouclé par les forces de l’ordre.

"Un homme armé est retranché chez lui avec sa femme et son petit garçon", nous avertit Didier. D’autres assurent que la famille est prise en otage.

Plus tôt, vers 17 heures 30, une course-poursuite a été signalée dans le même quartier. "Une Roover immatriculée à l’étranger a percuté une Mercedes en stationnement. Ses occupants sont en fuite".

"Probablement muni d'une arme"



A 19 heures 42, le bourgmestre Jacques Gobert était en mesure de nous fournir plus de précisions. "Une personne est retranchée dans sa maison, cette personne est probablement munie d'une arme", nous dit-il.

Ce n'est que peu après 20 heures que l'homme a pu être appréhendé par les services de police. "Je suis arrivé à 17 heures sur place, cela a pris un peu de temps", explique le bourgmestre.





"Visiblement sous influence"

"Tout est parti d’un accident de circulation cet après-midi. La personne responsable de l’accident a été identifiée, les services de police se sont rendus chez lui. Elle était visiblement sous influence au moment de l’accident. LA son domicile, l'homme a brandi une arme à feu et s’est retranché dans sa maison juste après. La police locale a tenté d’intervenir mais nous avons dû faire appel à l’unité spéciale de la police fédérale. De gros moyens ont été déployés pour négocier avec lui et pour tenter de le faire sortir de sa maison", explique le bourgmestre.





"Il a fallu passer à la vitesse supérieure"

"L'homme n’a pas entendu les appels et il n’a pas réagi comme on l’espérait. Il a fallu passer à la vitesse supérieure sachant qu’entre temps il a bouté le feu à sa maison. Il en est sorti puis est rentré à nouveau. Les pompiers ont pu intervenir pour maitriser le feu et faire en sorte qu’il ne touche pas les habitations voisines".





"Connu des services de police"

"Maintenant, il est auditionné par nos services", rassure le bourgmestre. "La personne est connue des services de police, pour des faits qui n’ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui."