Tournai célèbre aujourd'hui le lundi PERDU: "Celui qui ne fait pas le lapin, n'est pas un vrai Tournaisien"

Le lundi perdu, c'est une tradition à Tournai, qui remonte au Moyen-Âge. Cette coutume concerne le lundi qui suit l'épiphanie.

Les Tournaisiens jouent un jeu de rôle pendant un repas très nourissant, composé de saucisses, compote ou chou, salade et tête pressée. Et surtout de LAPIN.

Bruno Delannay, le trésorier de la guilde du Mutiau, une association qui met en avant la gastronomie tournaisienne, détaille au micro de notre journaliste Céline Praile cette journée spéciale dans le RTLinfo 8h.

"Celui qui ne fait pas le lapin, ce n'est pas un vrai Tournaisien. C'est ancré. Cela vient de nos grands-parents. Certains sont accrochés à cette tradition par des amis et puis, une fois qu 'ils l'ont rencontrée, ils ne savent plus faire sans. Allez demander à un Montois s'il fait le doudou. Allez demander à un Athois, s'il fait le cortège... Et bien à Tournai, on fait le lapin. J'aime bien dire et je ne suis pas le seul: "C'est le troisième réveillon tournaisien. C'est celui qu'on attend vraiment pour terminer la période des fêtes. Et en fait, au final, c'est souvent le mardi qui est perdu parce que, c'est très dur de travailler le mardi matin", confie Bruno Delannay.