Un feu d'artifice pénètre dans une maison de Fleurus par le soupirail et atteint une réserve de combustible

Une fusée tirée par des passants s'est introduite dans le soupirail d'une habitation de Fleurus et s'est nichée dans un stock de combustibles. Alertés par leur détecteur incendie, les occupants ont pu évacuer à temps. On ne déplore pas de blessé mais le sous-sol du bâtiment a été fortement endommagés.





Une fusée atteint une réserve de pellets et de paille



Les faits sont survenus dans la rue Saint-Roch, dimanche vers 22h00, selon les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Les occupants des lieux, un sapeur volontaire et son père, ont entendu de puissantes détonations, résultat de feux d'artifice tirés par des fêtards de passage devant leur maison isolée. Ce n'est toutefois que plusieurs minutes plus tard que les deux victimes ont remarqué le déclenchement d'un détecteur de fumée. En ouvrant la porte de la cave, le jeune pompier volontaire a constaté que celle-ci était enfumée. Une fusée s'était en effet introduite par le soupirail pour se ficher dans une réserve de pellets et de paille. Après avoir tenté en vain de progresser dans le sous-sol pour éteindre les flammes, le jeune homme a quitté les lieux et évacué son papa du bâtiment.



Alertés, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont rapidement éteint le début d'incendie. Aucune victime n'est à déplorer mais les dégâts matériels sont importants.



Photo de Fabian Vanhove