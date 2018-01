Un habitant de Charleroi menace de faire exploser sa maison avec sa femme et ses 5 enfants: la police l'a intercepté

Un père de famille s'est retranché chez lui vendredi matin, à Montignies-sur-Sambre (Charleroi), avec son épouse et ses cinq enfants et menaçait d'ouvrir le gaz pour faire sauter la maison, indique la police locale de Charleroi. Un périmètre de sécurité a été établi et la police locale est intervenue pour intercepter l'individu, en état d'ébriété.

Les faits se sont produits dans une habitation de la Grand Rue à Montignies-sur-Sambre vendredi matin, précise la police locale de Charleroi. Un appel d'une personne affolée est parvenu au central, affirmant qu'un homme s'était retranché chez lui avec son épouse et ses cinq enfants et qu'il avait ouvert le gaz afin de faire sauter l'habitation.



La police locale a immédiatement instauré un périmètre de sécurité et a déployé son groupe de sécurisation et d'appui. Un contact a pu être établi avec la mère des enfants avant que les forces de l'ordre n'investissent les lieux. L'individu a finalement été retrouvé caché dans le grenier et a été interpellé. En état d'ivresse, il a été privé de liberté. Les enfants et leur maman sont sains et saufs.