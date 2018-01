"Quel est le secret d'une excellente galette des rois?": RTL INFO vous emmène dans les coulisses d’une pâtisserie

Demain, c’est le jour de l'Epiphanie, et vous serez nombreux à déguster la fameuse galette des Rois, comme le veut la tradition. Bongfili s’est rendu à Liège pour le RTLINFO 13H, dans une pâtisserie où les fours tournent à plein régime pour satisfaire la demande.





"Un repas familial où on partage la galette tous ensemble"



La galette a toujours autant de succès, et cela fait plusieurs jours déjà qu'on peut la trouver dans le commerce, comme dans la pâtisserie liégeoise que notre journaliste a visitée, où ça ne désemplit pas depuis ce matin. Que recherchent les clients ?, demande notre journaliste: "La tradition, un repas familial où on partage la galette tous ensemble, tout le monde vient pour cet événement", explique la gérante.





Le secret d'une bonne galette?



Bernard Eggenols, l’artisan-pâtissier, prépare sans relâche des galettes depuis le début de la semaine. Quel est le secret d’une excellente galette des rois ? "D'abord, ce sont de très bons ingrédients de base, pour faire la bonne pâte feuilletée avec un bon beurre maison, la frangipane, qui est une pâte d’amandes, et on y ajoute quelques petits plots d’abricots, pour donner une certaine légèreté à cette galette".