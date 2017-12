Armé d'un marteau et d'un taser, il commet plusieurs vols dans le Carré à Liège: la police l'a intercepté

Un homme déféré devant le juge d'instruction pour vol avec violence à Liège



M. B., né en 1999, a été déféré devant un juge d'instruction samedi après-midi à la suite d'un vol avec violence commis dans le Carré, à Liège, dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué le substitut du procureur du Roi de Liège Séverine Masson.



Vers 01h30-2h00, M. B. s'est approché d'un jeune homme dans le Carré en lui demandant de l'argent. L'homme a refusé. L'auteur s'est alors emparé d'un marteau avec un côté contondant. Sous la menace, le jeune homme a tendu son portefeuille et ses clés de voiture avant de pouvoir s'enfuir.



Plus tard dans la nuit, vers 04h30, des policiers ont contrôlé M. B. et ont découvert sur lui les papiers de la victime. Contactée par la police, celle-ci a confirmé qu'il s'agissait bien de l'auteur des faits et du marteau avec lequel elle avait été menacée. M.B. a par ailleurs été identifié sur des images de caméras de surveillance comme auteur de faits de coups et blessures. L'homme a attaqué deux personnes au taser.



L'agresseur a été déféré devant un juge d'instruction.