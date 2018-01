Comme beaucoup de Liégeois, Jeanine mange de la choucroute en ce 1er de l'An: mais qu'il y a-t-il sous son assiette? (vidéo)

A Liège, c'est une tradition le 1er janvier : il faut manger de la choucroute. Emiliano Bonfligli était en direct dans un établissement de liège très réputé pour le RTL INFO 19H.

L’établissement a ouvert ses portes à la fin des années 1800. Cela fait des décennies que la choucroute y est servie le 1er janvier. Alain est cuisinier et il les sert depuis 33 ans. Il ne veut pas dévoiler son secret, mais explique ce qu’on y trouve: "Des lardons, des oignons, des lauriers, une bonne matière grasse".



Selon lui, c’est l’idéal un premier janvier. Depuis 11h30, on sert des choucroutes. Jeannine est une habituée. Elle trouve la choucroute excellente et a bien évidemment une pièce en-dessous de son assiette. Qu’est-ce que cette pièce est censée lui apporter ? "De l’argent toute l’année", s’exclame-t-elle.