Des braqueurs attaquent une station-service de Neupré: la course-poursuite se termine à pied

Un braquage a été perpétré vendredi soir dans une station-service de Neupré, a-t-on appris samedi auprès du parquet de Liège. Les auteurs présumés de l'attaque ont été interpellés.

Deux individus cagoulés et armés ont fait irruption, vendredi peu avant 19 heures, dans une station-service Total située le long de la route du Condroz, à Neupré, une commune située à quelques kilomètres au sud de Liège.



La scène a été filmée par les caméras de surveillance de l'enseigne. Sous la menace d'une arme de poing, les malfrats ont tenté de forcer l'employé présent à ouvrir le coffre-fort, en vain. Ils se sont alors saisis de deux enveloppes contenant la recette des deux derniers jours avant de prendre la fuite en voiture.





Course-poursuite pour attraper les voleurs



Un appel radio a permis de mobiliser les zones de police voisines. Les inspecteurs de la zone du Condroz ont aussitôt dressé un barrage routier dans l'allée du Château à Neuville-en-Condroz, où la voiture des fuyards a été immobilisée après être passée sur une herse. Les deux hommes ont poursuivi leur cavale à pied. Un chien pisteur et une équipe du peloton anti-banditisme (PAB) de Liège ont été dépêchés sur les lieux. La trace des suspects a rapidement été repérée. Ceux-ci ont été interpellés dans une habitation située le long de la rue du Village à Neupré, là où réside l'un des deux malfrats, Michaël T. (Tilkin), de nationalité belge et né en 1999. Son complice, Meschack K. (Kituana), de nationalité italienne, né en 1998 et domicilié à Flémalle, s'y trouvait également.



Les braqueurs présumés ont été déférés samedi au parquet de Liège où la délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise à leur encontre.