Des habitants privés d'électricité à quelques heures du Nouvel An près de Liège: la situation a été rétablie en 1h

Des habitants de Flémalle, Jemeppe-sur-Meuse et Grâce-Hollogne ont été touché par une panne d'électricité ce dimanche 31 décembre en soirée, à quelques heures du Nouvel An. La situation a finalement été rétablie environ une heure après le début des perturbations.

Plusieurs personnes habitant en région liégeoise ont contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous ce dimanche 31 décembre à partir de 18h30. "Plus d’électricité depuis déjà 20 minutes à Jemeppe-sur-Meuse... super pour préparer le réveillon", a déploré Sébastien vers 18h45. "Blackout total. Tout est dans le noir... comment fêter le réveillon dignement et faire à souper?", a interrogé Carmen quelques instants plus tard. "Flémalle sans électricité, le réveillon de centaines de personnes est tout simplement gâché!", nous a envoyé Carole. "Panne d'électricité sur une grande partie de la commune de Grâce-Hollogne! Bonnes fêtes tout de même", a confirmé Olivier peu avant 19h, gardant malgré tout le sourire.





La situation rétablie en moins d'une heure



Nous avons contacté le porte-parole de Resa, Opérateur des réseaux de distribution de gaz et d'électricité. "Nous avons effectivement un souci sur une ligne haute tension. Nos techniciens viennent d'arriver sur place et vont faire le maximum pour rétablir la situation", a indiqué Patrick Blocry vers 19h05.



Finalement, vers 19h25, le courant est revenu dans les ménages touchés par la panne. "Il y a eu un défaut au niveau d'un câble haute tension, peut-être un problème d'isolant. Comme nous le faisons généralement dans ce genre de situation, nous avons alimenté les ménages touchés avec une autre partie du réseau pour faire au plus vite et permettre à nos clients de passer un bon réveillon", a précise le porte-parole de Resa.



La panne n'aura duré qu'une petite heure, mais aura provoqué un sacré moment de stress pour les personnes touchées. Un réveillon qu'elles n'oublieront certainement pas!