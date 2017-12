Folle course-poursuite en région hannutoise: trois individus interpellés

Trois individus connus pour de nombreux faits de vols ont été interpellés mardi au terme d'une dangereuse course-poursuite, a-t-on appris mercredi auprès de la zone de police Hesbaye-Ouest.

Une patrouille de la zone de police Hesbaye-Ouest a repéré une Volkswagen Golf noire dans le centre de Hannut alors que celle-ci empruntait mardi matin un sens unique. Quand les policiers ont voulu contrôler le véhicule, le conducteur a accéléré, empruntant à nouveau un sens unique et prenant la fuite.

Les premiers renseignements ont indiqué que la plaque d'immatriculation était volée. La Golf a ensuite pris de la vitesse et s'est dirigée vers l'autoroute E40 par la rue de Landen. Le véhicule des fuyards a alors emprunté l'autoroute en direction de Liège tout en alternant zigzags, accélérations et freinages. Entre les bretelles de sortie de Waremme et de Crisnée, la Golf s'est immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence. Un des passagers en est sorti et s'est enfui en courant.

Les patrouilleurs hesbignons ont alors été appuyés par des renforts des zones de police de Hesbaye (Waremme), Grâce-Hollogne, Meuse-Hesbaye et de la police de la route (WPR) de Liège. Trois occupants du véhicule ont été interpellés et privés de liberté. Il s'agit de deux mineurs et d'un adulte domiciliés dans la région liégeoise, connus notamment pour de nombreux faits de vols dans les habitations. Le majeur, en séjour illégal, a été placé en centre fermé sur décision de l'Office des étrangers tandis que l'un des deux mineurs a été mis à la disposition d'un juge de la jeunesse qui l'a relaxé faute de place en institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ).