Incendie en cours dans le quartier Sainte-Marguerite à Liège

L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans une maison mitoyenne du Degré des Tisserands, dans le quartier Sainte-Marguerite, à Liège, a été maîtrisé samedi en début de matinée, indiquent les pompiers. Un important dégagement de fumée a nécessité l'évacuation de huit personnes, précisait plus tôt la police liégeoise.



Six adultes et deux enfants évacués



Le rez-de-chaussée et le premier étage ont été en proie aux flammes. Deux auto-pompes et une auto-échelle ont été déployés sur place. Vu le dégagement de fumée, six adultes et deux enfants ont été évacués, indique la police. La cause de l'incendie n'est pas encore connue.