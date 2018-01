Un chauffeur TEC aperçoit un homme armé endormi dans son bus: s'est-il assoupi juste après son méfait dans une banque?

Un trentenaire liégeois a été privé de liberté lundi soir alors qu'il s'était endormi, armé, dans un bus. L'homme est suspecté d'avoir commis un peu plus tôt, une extorsion dans une banque, rue Puits-en-Sock à Liège, a indiqué mardi le parquet.



"Un premier appel arrive aux forces de l'ordre. Un chauffeur de bus appelle la police car il a constaté qu'un individu armé dormait dans son véhicule. Arrivés sur place, les policiers reçoivent, via les ondes, des informations concernant une extorsion de fonds commise dans une banque, rue Puits-en-Sock, à Liège, un peu plus tôt", explique le magistrat de garde.



La description du suspect correspond à l'individu endormi dans le bus. "Le dossier a été mis à l'instruction et le trentenaire bien connu de la justice, explique qu'il avait consommé un litre de vodka et qu'il ne se souvient de rien", conclut le magistrat.