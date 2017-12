Une échevine visétoise suspectée d'abus de bien social: les tensions au sein du MR en cause?

Viviane Dessart, échevine libérale visétoise de la Culture, du Tourisme et des Voyages des aînés est suspectée d'abus de bien social. Le parquet de Liège confirme l'information mais se refuse à communiquer davantage.





Une fausse dénonciation à cause de fortes tensions au sein du MR de la commune?



Selon la RTBF, c'est une plainte qui a déclenché cette mise à l'information (pas ou peut-être pas encore à l'instruction). Il est question de frais de déplacements indûment supportés par la collectivité, mais pas seulement. Les autorités judiciaires se montrent avares de commentaires. Il pourrait s'agir d'une dénonciation de pure malveillance alors que des rivalités internes au MR se font ressentir à moins d'un an des élections communales. Du côté de l'opposition, PS et Ecolo affirment ne jamais avoir eu vent de telles informations. Les tensions au sein du MR par contre sont de notoriété publique. "L'intéressée, pour sa part, parle de dépenses de fonction, de pratiques sans ambiguïté, admises de longue date au sein du collège communal", indique la RTBF.