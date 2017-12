Une famille séquestrée le jour de Noël lors d'un vol avec violence à Seraing

Un vol avec violence a été commis lundi matin à Seraing. Quatre auteurs se sont introduits dans une habitation avant de séquestrer une partie de la famille, a indiqué le parquet de Liège. "Le couple a été surpris en premier, et suite au bruit, les enfants ont été réveillés et ont été aussi extrêmement choqués par la scène", détaille Catherine Collignon, premier substitut au parquet de Liège, au micro de Mathieu Langer.





Le père de famille ligoté



Les quatre auteurs ont défoncé la porte d'entrée à coups de pied. "Rapidement, une partie de la famille, la femme et les enfants, ont été mis à l'écart dans une autre pièce par les malfrats". La séquestration a duré environ une heure, une heure et demie. Le père de famille, lui, a été ligoté et menacé par les auteurs qui ont pris la fuite. Le montant du butin n'est pas encore connu. Les auteurs seraient partis après avoir dérobé du numéraire (des espèces, ndlr), des objets mobiliers ainsi qu’un véhicule.





Une enquête en cours

Une enquête est en cours afin de permettre d'identifier et d'intercepter les auteurs. Le dossier a été mis à l'instruction. "On est au début de l’enquête, il n’y a rien qui nous permet de dire que les auteurs connaissaient la victime, c’est l’enquête qui nous permettra de déterminer quelles seraient les liens entre les auteurs et les victimes", précise la porte-parole du parquet de Liège.

La famille a été accompagnée par un service d’aide aux victimes.